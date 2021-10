Giro d'affari da 45 milioni per gli eSport in Italia, ma mancano incentivi e figure di rilievo (Di venerdì 15 ottobre 2021) L’analisi di Nielsen commissionata da Iidea mostra un settore ricco di costi e prospettive che nonostante le molte parole spese è ancora molto frenato Leggi su repubblica (Di venerdì 15 ottobre 2021) L’analisi di Nielsen commissionata da Iidea mostra un settore ricco di costi e prospettive che nonostante le molte parole spese è ancora molto frenato

Advertising

qualitytravelit : Firenze, acquisiti 11 congressi internazionali per un giro d’affari di 27 milioni di euro =>… - CorriereQ : Giro d’affari da 45 milioni per gli eSport in Italia, ma mancano incentivi e figure di rilievo - StraNotizie : Giro d'affari da 45 milioni per gli eSport in Italia, ma mancano incentivi e figure di rilievo… - trilubiusgrow : RT @LaStampa: Giro d'affari da 45 milioni per gli eSport in Italia, ma mancano incentivi e figure di rilievo - LaStampa : Giro d'affari da 45 milioni per gli eSport in Italia, ma mancano incentivi e figure di rilievo -