Giovanni Ciacci e Christian Selassié | lo stylist ammette che il flirt era tutta una montatura | “Trovata pubblicitaria”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 15 ottobre 2021)è uno degli opinionisti più amati degli ultimi tempi. Le sue opinioni taglienti divertono e intrattengono il pubblico, che segue con partecipazione i programmi televisivi di cui è ospite. L’opinionista, in una recente intervista a Chi Magazine, ha rilasciato delle dichiarazioni anche su di un presuntodel passato.sue il loro presuntoha fatto una completa smentita, come riportato da Fanpage.: il gossip del passatosono stati protagonisti di un presunto gossip in passato. ...