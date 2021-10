Giornata della povertà, a Bergamo iniziative al Galgario e in stazione (Di venerdì 15 ottobre 2021) Bergamo. Una serie di iniziative in occasione della Giornata Mondiale per l’eliminazione della povertà, che si celebra il 17 ottobre. Le organizza il Comune di Bergamo in collaborazione con diversi enti del territorio in quei luoghi di accoglienza delle marginalità, di tutte quelle persone che si sono ritrovate a fronteggiare situazioni di povertà anche grave, aumentate soprattutto a causa dell’emergenza Covid. Basti pensare che nell’anno della pandemia la povertà assoluta è aumenta in Italia raggiungendo il livello più elevato dal 2005. Alcuni dati (Istat giugno 2021) contano più di due milioni di famiglie (7,7% del totale da 6,4% del 2019) e poco oltre 5,6 milioni di individui (9,4% da 7,7% nel 2019) in condizione di ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 15 ottobre 2021). Una serie diin occasioneMondiale per l’eliminazione, che si celebra il 17 ottobre. Le organizza il Comune diin collaborazione con diversi enti del territorio in quei luoghi di accoglienza delle marginalità, di tutte quelle persone che si sono ritrovate a fronteggiare situazioni dianche grave, aumentate soprattutto a causa dell’emergenza Covid. Basti pensare che nell’annopandemia laassoluta è aumenta in Italia raggiungendo il livello più elevato dal 2005. Alcuni dati (Istat giugno 2021) contano più di due milioni di famiglie (7,7% del totale da 6,4% del 2019) e poco oltre 5,6 milioni di individui (9,4% da 7,7% nel 2019) in condizione di ...

