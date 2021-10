Giornata alla scoperta di un’innovativa tecnologia per rimuovere il grasso in eccesso (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il numero di persone che cercano soluzioni per rimuovere l’adiposità localizzata e per ridefinire i contorni del proprio corpo è in aumento, ecco perché i trattamenti per combattere l’adipe in eccesso sono protagonisti della Medicina estetica. I metodi e le tecniche non invasive proprie della disciplina, permettono infatti di evitare l’intervento chirurgico e il decorso post-operatorio. Lo studio del Dott. Toffanetti, da sempre attento alle esigenze e alle richieste del paziente anche per quanto riguarda la correzione di inestetismi e piccoli difetti di viso e corpo, organizza quindi una Giornata dedicata all’innovativo sistema Acryos, in collaborazione con Reneve. L’evento è dedicato ad una nuovissima tecnologia che utilizza il freddo per eliminare il grasso localizzato, senza effetti collaterali. ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il numero di persone che cercano soluzioni perl’adiposità localizzata e per ridefinire i contorni del proprio corpo è in aumento, ecco perché i trattamenti per combattere l’adipe insono protagonisti della Medicina estetica. I metodi e le tecniche non invasive proprie della disciplina, permettono infatti di evitare l’intervento chirurgico e il decorso post-operatorio. Lo studio del Dott. Toffanetti, da sempre attento alle esigenze e alle richieste del paziente anche per quanto riguarda la correzione di inestetismi e piccoli difetti di viso e corpo, organizza quindi unadedicata all’innovativo sistema Acryos, in collaborazione con Reneve. L’evento è dedicato ad una nuovissimache utilizza il freddo per eliminare illocalizzato, senza effetti collaterali. ...

