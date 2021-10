Giorgia Meloni chiede le dimissioni della Lamorgese: “Ha agevolato l’attacco alla Cgil. Ecco le prove” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Giorgia Meloni dopo l’emersione della ricostruzione del corteo di sabato fatta dalla Questura di Roma chiede le dimissioni di Lamorgese. Sabato scorso il corteo No Vax e No Green Pass guidato da alcuni esponenti di Forza Nuova ha gettato scompiglio nella Capitale. I manifestanti hanno infatti distrutto la sede sindacale della Cgil, causato scontri e seminato il panico. Dopo l’accaduto gli esponenti del governo hanno chiaramente condannato l’atto, in particolare Enrico Letta ed il PD hanno indetto una manifestazione per protestare contro un atto considerato di squadrismo e contro l’esistenza di gruppi politici che richiamano al fascismo. Una manifestazione che avrà luogo domani a Roma e a cui parteciperanno diversi esponenti politici. ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 15 ottobre 2021)dopo l’emersionericostruzione del corteo di sabato fatta dQuestura di Romaledi. Sabato scorso il corteo No Vax e No Green Pass guidato da alcuni esponenti di Forza Nuova ha gettato scompiglio nella Capitale. I manifestanti hanno infatti distrutto la sede sindacale, causato scontri e seminato il panico. Dopo l’accaduto gli esponenti del governo hanno chiaramente condannato l’atto, in particolare Enrico Letta ed il PD hanno indetto una manifestazione per protestare contro un atto considerato di squadrismo e contro l’esistenza di gruppi politici che richiamano al fascismo. Una manifestazione che avrà luogo domani a Roma e a cui parteciperanno diversi esponenti politici. ...

