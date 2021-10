Ginnastica, Mondiali 2021: Nicolò Mozzato, ben tornato. Thomas Grasso, l’esordiente che vuole stupire (Di venerdì 15 ottobre 2021) Marco Lodadio ha vinto due medaglie iridate agli anelli e ha disputato le Olimpiadi di Tokyo 2020. Carlo Macchini è ormai un big internazionale alla sbarra ed è in rampa di lancio per conquistare una medaglia pesante. Nicola Bartolini e Salvatore Maresca sono esplosi definitivamente agli Europei di questa primavera, mettendosi al collo un alloro di bronzo rispettivamente al corpo libero e agli anelli. Sono forse meno conosciuti gli altri due elementi che completeranno l’Italia ai Mondiali 2021 di Ginnastica artistica, in programma a Kitakyushu (Giappone) dal 18 al 24 ottobre. Nicolò Mozzato torna infatti alla ribalta internazionale dopo un paio di anni estremamente difficili, condizionati da un problema fisico alla spalla che gli ha praticamente impedito di gareggiare. Il 21enne torna sul massimo ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 ottobre 2021) Marco Lodadio ha vinto due medaglie iridate agli anelli e ha disputato le Olimpiadi di Tokyo 2020. Carlo Macchini è ormai un big internazionale alla sbarra ed è in rampa di lancio per conquistare una medaglia pesante. Nicola Bartolini e Salvatore Maresca sono esplosi definitivamente agli Europei di questa primavera, mettendosi al collo un alloro di bronzo rispettivamente al corpo libero e agli anelli. Sono forse meno conosciuti gli altri due elementi che completeranno l’Italia aidiartistica, in programma a Kitakyushu (Giappone) dal 18 al 24 ottobre.torna infatti alla ribalta internazionale dopo un paio di anni estremamente difficili, condizionati da un problema fisico alla spalla che gli ha praticamente impedito di gareggiare. Il 21enne torna sul massimo ...

