Ginnastica, Mondiali 2021: Asia D’Amato torna a eseguire due salti al volteggio dopo due anni. Obiettivo finale (Di venerdì 15 ottobre 2021) Asia D’Amato tornerà a eseguire i due salti al volteggio in una competizione internazionale. L’azzurra ha deciso di provarci ai Mondiali 2021 di Ginnastica artistica, in programma a Kitakyushu (Giappone) dal 18 al 24 ottobre. Un’idea che era già delineata da diverse settimane e che è diventata ufficiale nella notte, dopo che la genovese ha eseguito la doppia evoluzione durante la prova podio. La 18enne ha sempre avuto nei piedi questa carta, ma era da oltre due anni che non si cimentava nel duplice sforzo alla tavola: bisogna risalire agli Europei 2019, sua prima uscita internazionale da senior, quando fu addirittura meravigliosa quarta in finale, ad appena 83 millesimi dalla medaglia di bronzo finita ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 ottobre 2021)tornerà ai duealin una competizione internazionale. L’azzurra ha deciso di provarci aidiartistica, in programma a Kitakyushu (Giappone) dal 18 al 24 ottobre. Un’idea che era già delineata da diverse settimane e che è diventata ufficiale nella notte,che la genovese ha eseguito la doppia evoluzione durante la prova podio. La 18enne ha sempre avuto nei piedi questa carta, ma era da oltre dueche non si cimentava nel duplice sforzo alla tavola: bisogna risalire agli Europei 2019, sua prima uscita internazionale da senior, quando fu addirittura meravigliosa quarta in, ad appena 83 millesimi dalla medaglia di bronzo finita ...

