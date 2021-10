Ginnastica artistica, Maresca è bronzo europeo agli anelli (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sono in svolgimento gli Europei di Ginnastica artistica. Gli azzurri stanno gareggiando con talento e classe. Dopo le Olimpiadi di Tokyo, dove la disciplina ha ottenuto un solo alloro dalla splendida prova di Vanessa Ferrari (leggi qui), che ha messo l’argento a cinque cerchi al collo, l’Italia cerca ancora la gloria, ma anche il riscatto e medaglie numerose nella competizione continentale. A salire sul podio ieri è stato Salvatore Maresca agli anelli. L’oro italiano di Napoli, nel torneo nazionale dello scorso anno, ha conquistato un bronzo prezioso nella prova che è sempre ispirata ai grandi. Yuri Chechi e Igor Cassina. Salvatore si aggiunge ai campioni della storia della Ginnastica azzurra. (foto@ItaliaTeam/Facebook) Il Faro online – Clicca qui per ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 15 ottobre 2021) Sono in svolgimento gli Europei di. Gli azzurri stanno gareggiando con talento e classe. Dopo le Olimpiadi di Tokyo, dove la disciplina ha ottenuto un solo alloro dalla splendida prova di Vanessa Ferrari (leggi qui), che ha messo l’argento a cinque cerchi al collo, l’Italia cerca ancora la gloria, ma anche il riscatto e mede numerose nella competizione continentale. A salire sul podio ieri è stato Salvatore. L’oro italiano di Napoli, nel torneo nazionale dello scorso anno, ha conquistato unprezioso nella prova che è sempre ispirata ai grandi. Yuri Chechi e Igor Cassina. Salvatore si aggiunge ai campioni della storia dellaazzurra. (foto@ItaliaTeam/Facebook) Il Faro online – Clicca qui per ...

