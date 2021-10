Gina Lollobrigida, adesso parla lei: 'Io e Andrea Piazzolla, vi racconto tutta la verità' - ESCLUSIVO (Di venerdì 15 ottobre 2021) Invece cosa leggo sulla stampa? Che io non ho fatto avvicinare i familiari a Gina. Ma ci sono i medici a testimoniare'. Siamo a tavola (menu: gnocchi, peperonata dolce, vitella, dolcetti alla crema), ... Leggi su oggi (Di venerdì 15 ottobre 2021) Invece cosa leggo sulla stampa? Che io non ho fatto avvicinare i familiari a. Ma ci sono i medici a testimoniare'. Siamo a tavola (menu: gnocchi, peperonata dolce, vitella, dolcetti alla crema), ...

Advertising

ErinMorreale : Gina Lollobrigida, 1960 Foto: Peter Stackpole - Olivier_D_Jbo : RT @MoniaVenturini: Fino a 15 anni fa c’era una saletta #Alitalia all’ingresso del terminal partenze internazionali del #jfk di New York. C… - carlamartamari : RT @MoniaVenturini: Fino a 15 anni fa c’era una saletta #Alitalia all’ingresso del terminal partenze internazionali del #jfk di New York. C… - JLMTCGA : RT @MoniaVenturini: Fino a 15 anni fa c’era una saletta #Alitalia all’ingresso del terminal partenze internazionali del #jfk di New York. C… - MassimoFellini : RT @MoniaVenturini: Fino a 15 anni fa c’era una saletta #Alitalia all’ingresso del terminal partenze internazionali del #jfk di New York. C… -