Gianni Rodari | la prima Escape room ispirata a ' C' era Due Volte il Barone Lamberto'

La Voce di Novara

Sabato 23 ottobre si alzerà finalmente il sipario sulla prima Escape Room dedicata a C'era due volte il Barone Lamberto di. Ideata da Ventiquattro Elle e progettata e realizzata dallo studio We Are Müesli di Milano, l'Escape Room celebra lo scrittore a 100 + 1 anni dalla sua morte. Casa dell'Escape room ...Si inaugura con una ricca serie di mostre presso il Forum Omegna l'edizione 2021 del Festival della Letteratura per Ragazzi "" che, dopo la parentesi online del 2020, torna a portare a Omegna un ricco parterre di Autori ed Editori e che culminerà, come ogni anno, con il conferimento del Premio...Sabato 23 ottobre inaugura la prima Escape Room ispirata a 'C'era Due Volte il Barone Lamberto' di Gianni Rodari.Si inaugura con una ricca serie di mostre al Forum Omegna l’edizione 2021 del Festival della Letteratura per Ragazzi “Gianni Rodari” che, dopo la parentesi online del 2020, torna a portare a Omegna un ...