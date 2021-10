Gianmaria lascia Greta per Sophie: “Non voglio stare lontano da te” – VIDEO (Di venerdì 15 ottobre 2021) E mentre Manila Nazzaro crede che tra Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni sia tutto un teatrino (anche) con la complicità di Soleil Sorge, l’imprenditore campano si è dichiarato all’ex tronista di Uomini e Donne. Gianmaria lascia Greta per Sophie: la Codegoni non si fida L’unica persona che io ho guardato dopo venti giorni qui dentro... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 15 ottobre 2021) E mentre Manila Nazzaro crede che traAntinolfi eCodegoni sia tutto un teatrino (anche) con la complicità di Soleil Sorge, l’imprenditore campano si è dichiarato all’ex tronista di Uomini e Donne.per: la Codegoni non si fida L’unica persona che io ho guardato dopo venti giorni qui dentro... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Aurix957 : #gfvip ma Soleil sapendo che Gianmaria non ha palle, personalità ecc invece di mettersi in mezzo o importare di Gre… - simonasjk : Ma a soleil cosa cazzo gliene frega se Gianmaria lascia o non lascia Greta scusate ??? anche ora parla di lui.. e bastaa #gfvip - Martaroma93 : RT @blogtivvu: Gianmaria lascia Greta per Sophie: “Non voglio stare lontano da te” – VIDEO - blogtivvu : Gianmaria lascia Greta per Sophie: “Non voglio stare lontano da te” – VIDEO - tuttopuntotv : GF Vip 6: Gianmaria lascia Greta per Sophie ma la Cipriani smaschera il teatrino del trio #GFVip6 #GFVip -