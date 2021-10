Già pronta la prima contestazione al nuovo sindaco (Di venerdì 15 ottobre 2021) Si deve ancora attendere l’esito delle urne, ma chi tra Damilano e Lo Russo vincerà la sfida al ballottaggio dovrà subito prepararsi alle contestazioni. Infatti, già per il pomeriggio di martedì 19 è indetta un’assemblea pubblica a Porta Palazzo “per rilanciare l’opposizione alla giunta che verrà e delle politiche che con evidenza è chiaro porterà avanti”, come si legge nel testo dell’appello. A indire l’assemblea Potere al Popolo che al primo turno aveva schierato i suoi in lista con Angelo D’Orsi ma che ora contesta la decisione del docente universitario di votare Lo Russo al ballottaggio. “Non esiste sirena di richiamo al voto utile per il “meno peggio” che possa nascondere quanto il ballottaggio in corso sia la competizione morbida tra due componenti dello stesso comitato d’affari” spiegano “Il Sistema Torino si rinsalda alla guida di questa città – proseguono – La prossima ... Leggi su nuovasocieta (Di venerdì 15 ottobre 2021) Si deve ancora attendere l’esito delle urne, ma chi tra Damilano e Lo Russo vincerà la sfida al ballottaggio dovrà subito prepararsi alle contestazioni. Infatti, già per il pomeriggio di martedì 19 è indetta un’assemblea pubblica a Porta Palazzo “per rilanciare l’opposizione alla giunta che verrà e delle politiche che con evidenza è chiaro porterà avanti”, come si legge nel testo dell’appello. A indire l’assemblea Potere al Popolo che al primo turno aveva schierato i suoi in lista con Angelo D’Orsi ma che ora contesta la decisione del docente universitario di votare Lo Russo al ballottaggio. “Non esiste sirena di richiamo al voto utile per il “meno peggio” che possa nascondere quanto il ballottaggio in corso sia la competizione morbida tra due componenti dello stesso comitato d’affari” spiegano “Il Sistema Torino si rinsalda alla guida di questa città – proseguono – La prossima ...

