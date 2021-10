GFVip | nuovi amori e nuove coppie? Gianmaria si dichiara a Sophie

(Di sabato 16 ottobre 2021), nella Casa sboccianoamore? Nicola e Miriana sempre più vicini.sialla giovaneAl Grande Fratello Vip, sono nate o stanno per nascere? Non solo discussioni e nella Casa tra Nicola e Miriana sta sbocciando l’amore?siCodegoni Nicola-Miriana… è sbocciato l’amore? Nicola e Miriana sempre più vicini. Dal bacio inaspettato durante la festa di compleanno di Manila, i due si sono avvicinati rapidamente, e nella Casa stanno cercando di conoscersi e di affrontare le proprie insicurezze. Nicola è davvero molto preso della showgirl, mentre la Trevisan vuole viversela con calma, ed afferma: “C’è un patto con mio figlio Nicola, devo avere il suo ...

Advertising

361_magazine : - Marco_p3 : Alex Belli e quell'altro credono di essere i nuovi Zorzi? Fanno ridere meno di zero, patetici. #GFvip - trashcaffee : #GFVip I NUOVI STILISTI: AMORE E AMARO ?? - Addicted_ToZayn : RT @WillyCannata: ECCO I 2 NUOVI CONCORRENTI MISTERIOSI A SORPRESA! ?????? #GFVIP #GFVIP6 - Indira813 : RT @WillyCannata: ECCO I 2 NUOVI CONCORRENTI MISTERIOSI A SORPRESA! ?????? #GFVIP #GFVIP6 -

Ultime Notizie dalla rete : GFVip nuovi

Tv Fanpage

Non è certamente da escludere la presenza diconcorrenti pronti ad unirsi agli attuali ... Antonella Fiordalisi l'ex di Chiofalo #pic.twitter.com/iU0lYjfmdG ? cconfundus (@cconfundus) ..., la regia manda in onda la conferenza di Papa Francesco Il Grande Fratello Vip è ormai ... che grazie la suo impegno permette di seguire per tutte le 24 ore le avventure deiinquilini. Un ...Nel corso della decima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip si è assistito ad un confronto tra Guendalina Goria e Vera Miales.Sta nascendo un nuovo amore nella casa del Gf Vip? A essere chiamati all'appelo sono stati Miriana Trevisan e Nicola Pisu. I due concorrenti negli ultimi giorni sono sempre più ...