GFVip | la dichiarazione alle 3 di notte di Gianmaria a Sophie | cosa le ha detto

Leggi su funweek

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Nel bel mezzo dellaAntinolfi sembra essere uscito allo scoperto nei confronti di. LEGGI ANCHE:–, gli utenti chiedono la squalifica di Soleil e. Ecco il video che fa infuriare i fan Agli utenti del web infatti non è sfuggita ladel ragazzo, avvenuta3 di. “Ho scelto di perdere una persona fuori perché ho deciso che mi piaci tu” avrebbeAntinolfi a, ma molti utenti non credonointenzioni del ragazzo. https://twitter.com/IacopinoGloria/status/1448813834928627712Dopo il video di Greta, la fidanzata di, infastidita per i suoi atteggiamenti nella casa, Antinolfi sembrerebbe deciso a ...