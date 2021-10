GFVip | Antonella Mosetti | il dramma nella storia con Aldo Montano | «Abbiamo perso due figli»

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : GFVip Antonella

Blasting News Italia

😱 ##gfvip6 ?D. (@_dell) October 15, 2021Mosetti, il dramma nella storia con Aldo MontanoMosetti torna a parlare della sua passata relazione con lo schermidore Aldo Montano , ora recluso nella casa del Grande ...Nonostante il Grande Fratello Vip sia in onda già da un po’, il cast della casa potrebbe non essere ancora del tutto completo! Da alcune indiscrezione sembra che Alfonso Signorini abbia lasciato di ri ...Nuovi ingressi in vista nella Casa del Grande Fratello Vip. Per movimentare il reality diretto da Alfonso Signorini gli autori sono pronti a far entrare ...