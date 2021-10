GF Vip, nuovi problemi di salute per Manuel Bortuzzo: potrebbe uscire (Di venerdì 15 ottobre 2021) Manuel Bortuzzo, uno dei concorrenti più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip, potrebbe presto uscire dalla Casa. Il nuotatore sta soffrendo di un’infezione che pare si sia ripresentata e per questo potrebbe essere costretto ad abbandonare il reality show. Manuel Bortuzzo si ritira dal GF Vip? C’è qualche preoccupazione all’interno della Casa più spiata d’Italia: le condizioni di salute di Manuel Bortuzzo sono peggiorate rapidamente, tanto da far intervenire un medico della produzione. lI giovane infatti è stato colpito da un’infezione: una condizione non rara per la sua condizione, ma fastidiosa, soprattutto perché si sarebbe ripresentata prima del previsto. A peggiorare la situazione, un dolore anche più ... Leggi su dilei (Di venerdì 15 ottobre 2021), uno dei concorrenti più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip,prestodalla Casa. Il nuotatore sta soffrendo di un’infezione che pare si sia ripresentata e per questoessere costretto ad abbandonare il reality show.si ritira dal GF Vip? C’è qualche preoccupazione all’interno della Casa più spiata d’Italia: le condizioni didisono peggiorate rapidamente, tanto da far intervenire un medico della produzione. lI giovane infatti è stato colpito da un’infezione: una condizione non rara per la sua condizione, ma fastidiosa, soprattutto perché si sarebbe ripresentata prima del previsto. A peggiorare la situazione, un dolore anche più ...

