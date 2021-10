GF VIP | Lulù e la richiesta hot ai fidanzati | ‘le foto poi le mostro a mia mamma’

Leggi su funweek

(Di venerdì 15 ottobre 2021)Selassié ha svelato un suo segreto molto personale ad alcuni coinquilini del GF Vip, riguardante un certo tipo diche avrebbe scattato a tutti i suoi exe poi mostrato addirittura alla mamma. Ma cosa avrà detto di preciso? E cosa riguarda questa sua strana colezione? LEGGI ANCHE:–e il gesto fatto nel cuore della notte: la tenerezza per Manuel Bortuzzo Al GF Vip,Selassié ha rivelato di avere una cartella personale all’interno della quale raccoglie alcunehot dei suoi ex, che poi mostra alla mamma e alle sorelle. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa MediasetSelassié: le rivelazioni sulle‘hot’ ai suoi exAndiamo con ordine. ...