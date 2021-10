GF Vip | la Cipriani smaschera il chiacchieratissimo trio | “Sapevo già tutto da agosto”

Advertising

MondoTV241 : GF Vip 6, Francesca Cipriani contro Soleil e Sophie ' Tutto preparato erano d'accordo da agosto' #francescacipriani… - tuttopuntotv : GF Vip 6: Gianmaria lascia Greta per Sophie ma la Cipriani smaschera il teatrino del trio #GFVip6 #GFVip - infoitcultura : Grande Fratello Vip, “Francesca Cipriani e altri concorrenti della Casa squalificati” - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Francesca Cipriani smaschera Soleil e Sophie: ''Erano d’accordo già ad agosto'' - infoitcultura : GF Vip, Antinolfi lascia Greta per Sophie: Cipriani smaschera anche Soleil -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Cipriani

Ma è stata Francescaa lanciare una bomba. La showgirl ha confermato la tesi di Manila e ...con Soleil e Sophie avrebbero anticipato argomenti preparati al tavolo da mettere in scena al GFGF6, Francescasmaschera Sophie, Gianmaria e Soleil: 'Si sono messi d'accordo' In queste ultime ore Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni sono tornati a litigare. Tuttavia ...Fin dalle prime settimane del GF Vip, a finire spesso al centro dell'attenzione sono stati Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi.Francesca Cipriani è convinta che Soleil, Sophie e Gianmaria si siano messi d'accordo per creare dinamiche: 'Sapevo già ad agosto' ...