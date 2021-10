GF Vip | Gianmaria innamorato di Sophie?

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Nel bel mezzo della notteAntinolfi è uscito allo scoperto e si è dichiarato di. Parole che cambiano gli equilibri dentro la Casa del Grande Fratello Vip. L’ex fidanzato di Soleil Sorge, con cui non mancano mai frecciate e litigi, ha deciso di aprire il proprio cuore. Un interesse che sembra essere reciproco… È scoppiato l’amore nella Casa del Grande Fratello Vip.Antinolfi ha deciso Articolo completo: dal blog SoloDonna

Soleil Sorge, Sophie Codegoni eAntinolfi sono tornati a litigare ieri sera. Manila Nazzaro ha accusato tutti e tre di ...anticipato argomenti preparati al tavolo da mettere in scena al GFNella casa del ' Grande Fratello' tutti ormai abbiamo imparato a conoscere le principesse Selassié. Ognuna ha un carattere ... mentre era in veranda con Nicola Pisu eAntinolfi ha ammesso ...Nel bel mezzo della notte Gianmaria Antinolfi è uscito allo scoperto e si è dichiarato di Sophie. Parole che cambiano gli equilibri dentro ...Nel bel mezzo della notte, Gianmaria Antinolfi sembra essere uscito allo scoperto nei confronti di Sophie. Ecco il video che fa infuriare i fan. Agli utenti del web infatti non è sfuggita la dichiaraz ...