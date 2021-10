GF Vip | Francesca Cipriani contro Soleil e Sophie

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Continuano le tensioni all’interno della casa più spiata d’Italia. In queste ore c’è stato un duro confronto traCodegoni; la soubrette ha accusato l’ex tronista di Uomini e Donne di essere d’accordo conSorge nell’inscenare finte liti per essere sempre più spesso al centro dell’attenzione. Sarà vero? Anche Manila Nazzaro la pensa allo stesso modo. Continuano le chiacchiere sull’apparente rivalità tra due gieffine:Articolo completo: dal blog SoloDonna

GF6,Cipriani smaschera Sophie, Gianmaria e Soleil: 'Si sono messi d'accordo' In queste ultime ore Soleil Sorge, Gianmaria Antinolfi e Sophie Codegoni sono tornati a litigare. Tuttavia ......più spiata d'Italia si è poco dopo riaperto in giardino in presenza di Raffaella Fico e... Lucrezia e Clarissa nei guai? Gf, lamentele su igiene personale: chi sono le concorrenti ...Tra i 22 concorrenti del Grande Fratello Vip 6, se ce n’è uno ben voluto da tutti è sicuramente Giucas Casella. Idea modificata da Aldo Montano, il quale ha voluto coinvolgere subito pressoché tutti g ...Lamentele per alcuni problemi di igiene personale tra i concorrenti del Gf Vip: Alex Belli e le sorelle Selassiè rivelano dei dettagli da brividi ...