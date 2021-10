GF Vip, Antonella Fiordelisi pronta a entrare dentro la Casa (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nuovi ingressi in vista nella Casa del Grande Fratello Vip. Per movimentare il reality diretto da Alfonso Signorini gli autori sono pronti a far entrare nel loft di Cinecittà altri personaggi. Una di queste dovrebbe essere Antonella Fiordelisi come anticipato da Sophie Codegoni. Una bomba sexy con alle spalle flirt con qualche calciatore, con il figlio di Fabrizio Corona ma soprattutto Alessandro Chiofalo… dentro la Casa del Grande Fratello Vip sta per entrare una nuova concorrente. Tra le mura della Casa di Cinecittà dovrebbe fare il suo ingresso Antonella Fiordelisi, la sexy spadista e modella nota per i suoi flirt con Gonzalo Higuain e Ignazio Moser. Ma non solo. Tra i suoi precedenti anche una storia con Carlos, ... Leggi su piusanipiubelli (Di venerdì 15 ottobre 2021) Nuovi ingressi in vista nelladel Grande Fratello Vip. Per movimentare il reality diretto da Alfonso Signorini gli autori sono pronti a farnel loft di Cinecittà altri personaggi. Una di queste dovrebbe esserecome anticipato da Sophie Codegoni. Una bomba sexy con alle spalle flirt con qualche calciatore, con il figlio di Fabrizio Corona ma soprattutto Alessandro Chiofalo…ladel Grande Fratello Vip sta peruna nuova concorrente. Tra le mura delladi Cinecittà dovrebbe fare il suo ingresso, la sexy spadista e modella nota per i suoi flirt con Gonzalo Higuain e Ignazio Moser. Ma non solo. Tra i suoi precedenti anche una storia con Carlos, ...

infoitcultura : Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi pronta a entrare nella Casa? La rivelazione di Sophie Codegoni - VideotecaSanti : In mancanza di un account dedicato a questo, prendete questo thread come un Antonella Elia out of context (Nel vi… - MondoTV241 : GF Vip 6, Corona colpisce ancora, Antonella Fiordelisi entra nella Casa ? #antonellafiordelisi #gfvip… - infoitcultura : Antonella Fiordelisi concorrente al Grande Fratello Vip?/ Sophie spoilera l'ingresso - zazoomblog : Grande Fratello Vip 6 Antonella Mosetti rivela un tragico segreto della sua relazione con Aldo Montano: ecco quale… -