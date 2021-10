GF Vip 6, protagonista rischia di ritirarsi: il motivo lascia tutti attoniti (Di venerdì 15 ottobre 2021) Uno dei protagonisti del GF Vip 6 potrebbe lasciare il programma anzitempo: il motivo. Questa sera andrà in onda una nuova puntata del GF Vip 6. È la terza stagione consecutiva ad essere condotta da Alfonso Signorini, direttore di Chi, che quest’anno ha deciso di avere il supporto di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, le L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Uno dei protagonisti del GF Vip 6 potrebbere il programma anzitempo: il. Questa sera andrà in onda una nuova puntata del GF Vip 6. È la terza stagione consecutiva ad essere condotta da Alfonso Signorini, direttore di Chi, che quest’anno ha deciso di avere il supporto di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, le L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Nicoletta_G96 : RT @Nicoletta_G96: E' la piccola Amy Winehouse l'ultima a fare l'ingresso nel club dei vip che si sono meritati un'apparizione nei Simpson.… - ArturNura1 : Ilir Shaqiri, ex ballerino di Amici e Buona Domenica protagonista del Grande Fratello Vip albanese - Rosalbw1 : Sonia è una bella bella persona ...forse una grande protagonista del gf 5 vip...che non ha avuto la possibilità d… - gunsnfighter : @_scoolapasta Secondo me il protagonista farà il doppio gioco, cioè magari entrerà come “vip” ma cercando di combat… - VelvetMagIta : #GFvip: Miriana Trevisan protagonista della puntata, Amedeo Goria vede Vera Miales #gfvip6 #VelvetMag #Velvet -