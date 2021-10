GF Vip 6 | Manuel Bortuzzo pronto a lasciare la casa? Ecco cosa è successo

Advertising

trash_italiano : #GFVIP, in onda gravi insinuazioni da Soleil Sorge e Sophie Codegoni su presunti copioni da rispettare: 'tu dovevi… - VelvetMagIta : #GFvip 6, Manuel Bortuzzo pronto a lasciare la casa? Ecco cosa è successo #gfvip6 #VelvetMag #Velvet - zazoomblog : Grande Fratello Vip Manuel Bortuzzo continuano i problemi di salute: potrebbe abbandonare la casa [VIDEO] -… - infoitsalute : Manuel Bortuzzo potrebbe uscire dal GF Vip 2021, continuano i problemi di salute - infoitsalute : Manuel Bortuzzo lascia questa sera il GF Vip? “Problemi di salute” -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Manuel

Bortuzzo dovrà lasciare il Grande Fratelloper un'infezione? (adsbygoogle = window.adsbygoogle - - []).push({});Non manca molto alla nuova puntata del Grande Fratello; presto Alfonso Signorini dirà chi tra Raffaella, Amedeo e Davide dovrà abbandonare la Casa . ... attualmente in crisi conBortuzzo , ...A quanto pare la cistite che si era presentata nelle ultime settimane è tornata a dargli problemi. Manuel parla del suo problema di salute ai compagni. 'È un problema che persiste e non è normale che ...Manuel Bortuzzo lotta da giorni contro un'infezione che potrebbe costringerlo ad abbandonare il Grande Fratello Vip 6. Momenti di apprensione per i fan di Manuel Bortuzzo che potrebbe abbandonare il G ...