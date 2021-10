Gerrard: «Io al Newcastle? Solo speculazioni. Auguro il meglio a Bruce» (Di venerdì 15 ottobre 2021) Steven Gerrard, tecnico dei Rangers, smentisce categoricamente le voci che lo davano come prossimo allenatore del Newcastle Steven Gerrard, tecnico dei Rangers, smentisce categoricamente le voci che lo davano come prossimo allenatore del ricchissimo Newcastle. «Terrò sicuramente d’occhio la partita del Newcastle perché Bruce siederà in panchina per la millesima volta. È un grande personaggio, abbiamo un rapporto personale e c’è grande rispetto. Penso che sia interessante quello che sta succedendo al Newcastle e ovviamente tutti vogliono vedere come si evolveranno le cose. Ma da un punto di vista personale non sono molto interessato alle speculazioni. Auguro a Steve Bruce tutto il meglio. Io per primo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Steven, tecnico dei Rangers, smentisce categoricamente le voci che lo davano come prossimo allenatore delSteven, tecnico dei Rangers, smentisce categoricamente le voci che lo davano come prossimo allenatore del ricchissimo. «Terrò sicuramente d’occhio la partita delperchésiederà in panchina per la millesima volta. È un grande personaggio, abbiamo un rapporto personale e c’è grande rispetto. Penso che sia interessante quello che sta succedendo ale ovviamente tutti vogliono vedere come si evolveranno le cose. Ma da un punto di vista personale non sono molto interessato allea Stevetutto il. Io per primo ...

Ultime Notizie dalla rete : Gerrard Newcastle Gerrard: "Io al Newcastle? Solo speculazioni. Auguro il meglio a Bruce" Steven Gerrard, tecnico dei Rangers, smentisce categoricamente le voci che lo davano come prossimo allenatore del Newcastle Steven Gerrard, tecnico dei Rangers, smentisce categoricamente le voci che lo davano come prossimo allenatore del ricchissimo Newcastle. "Terrò sicuramente d'occhio la partita del Newcastle ...

Premier League, Antonio Conte rifiuta l'ennesimo club Nei giorni scorsi si era parlato di un forte interesse del nuovo Newcastle del fondo Pif, ma a ... come Lampard e Gerrard.

Gerrard: "Io al Newcastle? Solo speculazioni. Ho rispetto per Bruce, gli auguro il meglio" TUTTO mercato WEB Gerrard: “Newcastle? Sono soltanto delle speculazioni” Il tecnico del Rangers, Steven Gerrard, ha smentito in conferenza stampa un eventuale trasferimento sulla panchina del Newcastle ...

Gerrard: "Io al Newcastle? Sono solo speculazioni" Steven Gerrard è nella lista dei possibili candidati a sostituire Steve Bruc alla giuda del Newcastle. Il tecnico dei Glasgow Rangers, ...

