Genoa, Preziosi cambia il direttore sportivo: il nuovo nome (Di venerdì 15 ottobre 2021) Piccola modifica in casa Genoa, Enrico Preziosi ha promosso Carlo Taldo come nuovo direttore sportivo della Prima Squadra. A confermarlo è lo stesso club attraverso un comunicato ufficiale: Carlo #Taldo è il nuovo direttore sportivo della Prima Squadra.https://t.co/h7A2NdKK1T pic.twitter.com/PG2YeR3DXO— Genoa CFC (@GenoaCFC) October 15, 2021 Prima vi era Francesco Marroccu, il quale ha risolto il contratto con i Grifoni per motivi personali. Quest’ultimo è aspettato dal Brescia. TI PUÒ INTERESSARE ANCHE: Inter-Juventus, caos Supercoppa: la Lega dice no! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di venerdì 15 ottobre 2021) Piccola modifica in casa, Enricoha promosso Carlo Taldo comedella Prima Squadra. A confermarlo è lo stesso club attraverso un comunicato ufficiale: Carlo #Taldo è ildella Prima Squadra.https://t.co/h7A2NdKK1T pic.twitter.com/PG2YeR3DXO—CFC (@CFC) October 15, 2021 Prima vi era Francesco Marroccu, il quale ha risolto il contratto con i Grifoni per motivi personali. Quest’ultimo è aspettato dal Brescia. TI PUÒ INTERESSARE ANCHE: Inter-Juventus, caos Supercoppa: la Lega dice no! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

sportli26181512 : Genoa, Marroccu se ne va: 'Giusto lasciare ora. Sempre riconoscente a Preziosi': La notizia, nell'aria ormai da gio… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GENOA - Il d.s. Marroccu lascia il club: 'Sarò ricordato come l'ultimo dirigente dell'era Preziosi, in bocca al lupo al… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GENOA - Il d.s. Marroccu lascia il club: 'Sarò ricordato come l'ultimo dirigente dell'era Preziosi, in bocca al lupo al… - susydigennaro : RT @napolimagazine: GENOA - Il d.s. Marroccu lascia il club: 'Sarò ricordato come l'ultimo dirigente dell'era Preziosi, in bocca al lupo al… - napolimagazine : GENOA - Il d.s. Marroccu lascia il club: 'Sarò ricordato come l'ultimo dirigente dell'era Preziosi, in bocca al lup… -