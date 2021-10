Genoa | Marroccu rescinde da direttore sportivo | al suo posto Taldo

Leggi su sportface

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Carloè il nuovodel. Con un nota ufficiale sul proprio sito, il Grifone ha comunicato che, contestualmente ha salutato Francesco. Si legge come“ha risolto consensualmente il contratto che lo legava al Club”. Con contratto in scadenza a giugno del 2022, ilha ringraziato l’ex dirigente per “il lavoro svolto in questi anni e per i risultati ottenuti”. Una separazione che era nell’aria visto che, da più di un mese ormai, aveva di fatto lasciato la carica per motivi familiari. La dirigenza ha deciso di affidarsi ad una soluzione interna promuovendo Carloche ricopriva lo stesso ruolo, ormai da anni, nella Primavera. SportFace.