Gemelli di 23 anni cambiano sesso lo stesso giorno | Giulio e Guido ora sono Giulia e Gaia

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Erano, oggi. Il cambio di nome era avvenuto già neldel loro diciottesimo compleanno mentre oggi, che dine hanno 23, arriva il passo più importante nel lungo cammino della loro transizione transizione: l’operazione per il cambio di, eseguita lopresso l’ospedale fiorentino di Careggi. A riportare la storia del primo caso italiano di due gemelle transgender è stato nella giornata di ieri, 14 ottobre, il quotidiano QN. Il primo caso al mondo reso noto risale al 24 febbraio scorso, quando in Brasile le diciannovenni transgender Mayla Phoebe Rezende e Sofia Albuquerck Fereira completarono il loro percorso di transizione con l’intervento effettutato a ...

1 - - > FIRENZE - Due gemelle toscane, nate maschi 23fa, si sono sottoposte all'intervento per il cambiamento di sesso lo stesso giorno nell'ospedale di Careggi di Firenze. Le due operazioni, ...Non conosco Guido e Giulio, i due fratelliche, dopo essersi sottoposti alle regolari cure ormonali previste dai protocolli sanitari dopo i 18, oggi (ieri, ndr ), in occasione del loro 23esimo compleanno, sono diventati Giulia e ...Si tratta del primo caso italiano. Gli interventi, completamento di un lungo percorso di transizione, eseguiti presso l'ospedale fiorentino di Careggi ...Giulio e Guido, che già erano Giulia e Gaia all'anagrafe, sono diventati donne a tutti gli effetti all'ospedale Careggi ...