Gb: morto deputato conservatore accoltellato nell'Essex (Di venerdì 15 ottobre 2021) E' stato aggredito a coltellate durante una riunione con gli elettori del proprio collegio all'interno di una chiesa metodista a Leigh - on - Sea, nell'Essex. Per David Amess, 69anni, del partito ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 15 ottobre 2021) E' stato aggredito a coltellate durante una riunione con gli elettori del proprio collegio all'interno di una chiesa metodista a Leigh - on - Sea,. Per David Amess, 69anni, del partito ...

