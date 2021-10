Gb, è morto il deputato Tory accoltellato (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il deputato conservatore britannico David Amess è morto dopo essere stato accoltellato durante un incontro con gli elettori in una chiesta metodista nell'Essex. Lo riferisca la polizia secondo quanto ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ilconservatore britannico David Amess èdopo essere statodurante un incontro con gli elettori in una chiesta metodista nell'Essex. Lo riferisca la polizia secondo quanto ...

