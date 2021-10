Gazidis: «Sono tornato a Milano per proseguire il mio percorso verso la guarigione» (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ivan Gazidis, arrivato in Italia per continuare il suo percorso di cure, ha voluto inviare un messaggio ai dipendenti dell’ambiente Milan Ivan Gazidis, arrivato in Italia per continuare il suo percorso di cure, ha voluto inviare un messaggio ai dipendenti dell’ambiente Milan. Ecco che cosa ha scritto l’AD rossonero: «Sono appena tornato a Milano per proseguire il mio percorso verso la guarigione. E’ un sollievo tornare finalmente nella città che è davvero casa mia. Ora affiderò la mia convalescenza alle mani esperte del team dello IEO qui a Milano». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ivan, arrivato in Italia per continuare il suodi cure, ha voluto inviare un messaggio ai dipendenti dell’ambiente Milan Ivan, arrivato in Italia per continuare il suodi cure, ha voluto inviare un messaggio ai dipendenti dell’ambiente Milan. Ecco che cosa ha scritto l’AD rossonero: «appenaperil miola. E’ un sollievo tornare finalmente nella città che è davvero casa mia. Ora affiderò la mia convalescenza alle mani esperte del team dello IEO qui a». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

AntoVitiello : #Gazidis, messaggio ai dipendenti: 'Sono appena tornato a Milano per proseguire il mio percorso verso la guarigione… - Giacomobacci2 : RT @AntoVitiello: #Gazidis, messaggio ai dipendenti: 'Sono appena tornato a Milano per proseguire il mio percorso verso la guarigione. E' u… - cicciojumped3 : RT @AntoVitiello: #Gazidis, messaggio ai dipendenti: 'Sono appena tornato a Milano per proseguire il mio percorso verso la guarigione. E' u… - Fedeshi_ : RT @AntoVitiello: #Gazidis, messaggio ai dipendenti: 'Sono appena tornato a Milano per proseguire il mio percorso verso la guarigione. E' u… - pescheriadaelio : RT @AntoVitiello: #Gazidis, messaggio ai dipendenti: 'Sono appena tornato a Milano per proseguire il mio percorso verso la guarigione. E' u… -