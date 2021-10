Galleria Lungotevere: fuori oggi il nuovo brano d Peter White (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dopo il successo di Gibson Rotte e Notti Amarcord, il cantautore romano Peter White ritorna con il nuovo singolo “Galleria Lungotevere, disponibile da oggi È disponibile da oggi, venerdì 15 ottobre, “Galleria Lungotevere”, il nuovo singolo del talentuoso cantautore romano Peter White. La chitarra intona una melodia dolce, immortalata nel tempo e nello spazio, che si intreccia al sussurro di parole invisibili. È così che si presenta “Galleria Lungotevere”, una ballata introversa in cui Peter White racconta i pensieri della gente che incontra camminando lungo le strade di Roma, che si perdono nel frastuono della ... Leggi su zon (Di venerdì 15 ottobre 2021) Dopo il successo di Gibson Rotte e Notti Amarcord, il cantautore romanoritorna con ilsingolo “, disponibile daÈ disponibile da, venerdì 15 ottobre, “”, ilsingolo del talentuoso cantautore romano. La chitarra intona una melodia dolce, immortalata nel tempo e nello spazio, che si intreccia al sussurro di parole invisibili. È così che si presenta “”, una ballata introversa in cuiracconta i pensieri della gente che incontra camminando lungo le strade di Roma, che si perdono nel frastuono della ...

alewxlls : galleria lungotevere nuovo amore voi non capite io la amo - denixcry : gli altri: è uscito l’album di chiello me, myself and i: è uscita galleria lungotevere di peter bxndnrdn - DietrolaNotizia : Peter White, esce venerdì 15 ottobre 'Galleria Lungotevere', il nuovo singolo -

Galleria Lungotevere: fuori oggi il nuovo brano d Peter White ZON.it A mezzanotte play! Ecco la nuova musica fuori oggi (15 ottobre) Giovedì significa solo una cosa: a mezzanotte escono tutti i nuovi singoli e gli album. I singoli di Adele e Ultimo e il disco dei Coldplay.

