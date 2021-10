Francesco Guccini: “Ho firmato con convinzione petizione per sciogliere partiti neofascisti. Fatti di Roma gravissimi” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Anche Francesco Guccini firma la petizione per sciogliere i partiti neofascisti. È stata la sindaca di Marzabotto e presidente del Partito Democratico, Valentina Cuppi, a rendere noto su Facebook il prestigioso appoggio alla petizione che è stata caricata su Change.org. “Ho firmato con convinzione la raccolta firme per sciogliere i movimenti di ispirazione fascista lanciata da Valentina Cuppi su Change.org. – ha scritto il cantautore di Pavana – Le immagini che ho visto in Tv sabato scorso a Roma sono di una gravità inaudita. Un assalto violento e premeditato alle Camere del Lavoro, un fatto che riporta alla memoria un periodo infausto della nostra storia. partiti come Forza Nuova, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Anchefirma laper. È stata la sindaca di Marzabotto e presidente del Partito Democratico, Valentina Cuppi, a rendere noto su Facebook il prestigioso appoggio allache è stata caricata su Change.org. “Hoconla raccolta firme peri movimenti di ispirazione fascista lanciata da Valentina Cuppi su Change.org. – ha scritto il cantautore di Pavana – Le immagini che ho visto in Tv sabato scorso asono di una gravità inaudita. Un assalto violento e premeditato alle Camere del Lavoro, un fatto che riporta alla memoria un periodo infausto della nostra storia.come Forza Nuova, ...

