Francesco Chiofalo vuole sposare Drusilla Gucci | frecciatina alle sue ex fidanzate

(Di venerdì 15 ottobre 2021) Quella traè una storia d’amore assai particolare e nata improvvisamente. Dopo la sua eliminazione dall’Isola dei Famosi, l’erede della nota casa di moda ha conosciuto tramite amici in comune l’ex Temptation Island, non lasciandosi mai. Lenticchio, però, è pronto per il grande passo. LA FREQUENTAZIONE – La storia tra L'articolo

viene allo scoperto con Drusilla Gucci: "Voglio sposarla e avere un figlio" Ormai sono diversi mesi che Drusilla Gucci efanno coppia fissa. All'inizio in tanti ...Dopo appena qualche mese,e l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi confessano di essere già pronti a parlare di fiori d'arancio. Continua a leggereQuella tra Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci è una storia d'amore assai particolare e nata improvvisamente. Dopo la sua eliminazione dall'Isola dei L'ex Temptation Island non ha dubbi: Drusilla è la ...Arriva la proposta di matrimonio di un ex concorrente di Temptation Island e dell'Isola dei Famosi: grande sorpresa per tutti i followers.