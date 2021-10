Francavilla Fontana: avviso pubblico per le attività commerciali disponibili ad accettare buoni spesa In vista del rinnovo degli aiuti economici (Di sabato 16 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Francavilla Fontana: In vista dell’imminente rinnovo della campagna di aiuti economici alle famiglie danneggiate dall’emergenza sanitaria, l’Amministrazione Comunale ha predisposto un avviso pubblico rivolto alle attività commerciali interessate ad accettare i “buoni spesa” come modalità di pagamento. I buoni saranno spendibili per l’acquisto di generi alimentari, prodotti per la prima infanzia, detersivi e prodotti per l’igiene personale. Gli esercenti potranno avviare la convenzione compilando la modulistica disponibile sul sito internet istituzionale. La procedura non prevede un termine di ... Leggi su noinotizie (Di sabato 16 ottobre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di: Indell’imminentedella campagna dialle famiglie danneggiate dall’emergenza sanitaria, l’Amministrazione Comunale ha predisposto unrivolto alleinteressate adi “” come modalità di pagamento. Isaranno spendibili per l’acquisto di generi alimentari, prodotti per la prima infanzia, detersivi e prodotti per l’igiene personale. Gli esercenti potranno avviare la convenzione compilando la modulistica disponibile sul sito internet istituzionale. La procedura non prevede un termine di ...

