Foto gratis | i siti web dove trovare quelle senza copyright

Di Foto gratis sul web ce ne sono migliaia. E anche di alta qualità. Bisogna però saperle cercare. Perché se viene utilizzata un'immagine che è di proprietà di qualcuno, allora si potrà dover risarcire i danni a chi ne possiede i diritti. Ma anche sull'utilizzo è bene conoscere alcune indicazioni. Il proprietario di una Foto può decidere di dare solo alcune licenze per l'utilizzo della propria immagine, ma non tutte. Per questo si parla di licenze Creative Commons, che possono essere di vario tipo: per fini commerciali e non, oppure che permettono di modificare o meno l'immagine. Le immagini con licenza CC0 possono essere copiate, modificate, distribuite ed utilizzate anche per fini commerciali, senza chiedere alcun permesso. Per le altre, invece, bisogna: indicare l'autore, utilizzarle allo stesso ...

