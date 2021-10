Forza Nuova e il fascismo? Se la democraticissima legge Scelba è la più illiberale di tutte (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ammetto candidamente questa mia ignoranza: non conoscevo, fino a ieri, il contenuto particolareggiato della cosiddetta «legge Scelba», quella adottata in attuazione della disposizione costituzionale che "transitoriamente", e cioè da settant' anni, vieta la riorganizzazione del partito fascista. Il sentore che si trattasse di un'insensatezza legislativa l'ho sempre avuto, ma leggere le prescrizioni del testo "antifascista" significa guardare l'abisso di stoltezza in cui può sprofondare un ordinamento civile. La via al precipizio è già indicata all'articolo 1 di questo capolavoro, il quale spiega che cosa debba intendersi per "riorganizzazione" del partito fascista: vi si assiste «quando un'associazione o un movimento persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Ammetto candidamente questa mia ignoranza: non conoscevo, fino a ieri, il contenuto particolareggiato della cosiddetta «», quella adottata in attuazione della disposizione costituzionale che "transitoriamente", e cioè da settant' anni, vieta la riorganizzazione del partito fascista. Il sentore che si trattasse di un'insensatezza legislativa l'ho sempre avuto, mare le prescrizioni del testo "antifascista" significa guardare l'abisso di stoltezza in cui può sprofondare un ordinamento civile. La via al precipizio è già indicata all'articolo 1 di questo capolavoro, il quale spiega che cosa debba intendersi per "riorganizzazione" del partito fascista: vi si assiste «quando un'associazione o un movimento persegue finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale ...

