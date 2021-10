Follia green pass: “Carabinieri costretti all’obbligo di firma” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Che il d-day del green pass sarebbe stato un caos totale lo si sospettava. Non tanto, o non solo, per le proteste dei portuali di Trieste o per le ire degli autotrasportatori beffati dalle regole a favore degli stranieri. Ma perché lungo lo stivale si stanno creando delle situazioni che definire paradossali è davvero un eufemismo. Primo su tutti, la decisione di alcuni comandi dei Carabinieri di “sfrattare” dalle camerette i militari sprovvisti di green pass. Il caso, denunciato ieri dal Nuovo Sindacato Carabinieri (NSC), pare essere rientrato dopo la nota di chiarificazione del Comando dell’Arma. Ma le sorprese non sono finite qui. “Mi hanno informato – spiega a Nicolaporro.it Massimiliano Zetti, segretario generale di NSC – che alcuni comandanti con molta fantasia hanno chiesto ai ... Leggi su nicolaporro (Di venerdì 15 ottobre 2021) Che il d-day delsarebbe stato un caos totale lo si sospettava. Non tanto, o non solo, per le proteste dei portuali di Trieste o per le ire degli autotrasportatori beffati dalle regole a favore degli stranieri. Ma perché lungo lo stivale si stanno creando delle situazioni che definire paradossali è davvero un eufemismo. Primo su tutti, la decisione di alcuni comandi deidi “sfrattare” dalle camerette i militari sprovvisti di. Il caso, denunciato ieri dal Nuovo Sindacato(NSC), pare essere rientrato dopo la nota di chiarificazione del Comando dell’Arma. Ma le sorprese non sono finite qui. “Mi hanno informato – spiega a Nicolaporro.it Massimiliano Zetti, segretario generale di NSC – che alcuni comandanti con molta fantasia hanno chiesto ai ...

Advertising

Tommasolabate : Questi sono i delinquenti nel momento in cui assaltano la sede della #Cgil. Chi ha dato copertura ideologica, filos… - MaurizioVoltini : Basterebbe abolire questa follia anticostituzionale del green pass e non avremmo bisogno di spendere quei 500 milio… - 3_carpe : RT @Smartitina: La sapete l'ultima? I camionisti stranieri senza green pass perchè hanno fatto Sputnik o Sinovac potranno venire in Italia… - GianluPower : RT @Smartitina: La sapete l'ultima? I camionisti stranieri senza green pass perchè hanno fatto Sputnik o Sinovac potranno venire in Italia… - RedditCittadini : RT @ElioLannutti: Comando generale ordina: carabinieri senza Green pass via da caserme. La follia di un provvedimento illegale, che innesch… -