Focus Nazionale | dalla Nations League a Chiesa | “E’ da Pallone d’Oro”

Leggi su calciomercatonews

(Di venerdì 15 ottobre 2021) L’inviato ‘Rai’, Alessandro Antinelli racconta in un’intervista alcuni retroscena sullaed esprime le sue considerazioni sue Donnarumma La sosta per le Nazionali ha riportato in primo… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.