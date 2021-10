Fiumicino, Adr: 'A Roma il primo aeroporto in Italia con carburante sostenibile' (Di venerdì 15 ottobre 2021) Continua la marcia 'green' dell'aeroporto della Capitale. è il primo scalo in Italia a rendere disponibile il SAF (Sustainable Aviation Fuel) , una miscela di Jet tradizionale con componente biogenica,... Leggi su leggo (Di venerdì 15 ottobre 2021) Continua la marcia 'green' dell'della Capitale. è ilscalo ina rendere disponibile il SAF (Sustainable Aviation Fuel) , una miscela di Jet tradizionale con componente biogenica,...

