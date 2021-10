Firenze, due gemelle transgender cambiano sesso lo stesso giorno: è la prima volta in Italia. “Nate maschi, ma siamo femmine da sempre” (Di venerdì 15 ottobre 2021) Due gemelle transgender hanno cambiato sesso lo stesso giorno. È successo ieri all’ospedale di Careggi, a Firenze, dove Giulia e Gaia – i loro dead names, o nomi di nascita, sono Giulio e Guido – si sono sottoposte a due interventi consecutivi per conquistare la loro identità. Le due sono ricoverate nella stessa stanza e gli interventi, racconta La Nazione, sono stati particolarmente delicati perché le due pazienti soffrono di una forma di coagulopatia che le espone a un maggior rischio di sanguinamento. È il primo caso di doppio cambio sesso in Italia, dopo il primo al mondo del 24 febbraio scorso in Brasile: le diciannovenni transgender Mayla Phoebe Rezende e Sofia Albuquerck Fereira completarono il percorso medico, una a distanza di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) Duehanno cambiatolo. È successo ieri all’ospedale di Careggi, a, dove Giulia e Gaia – i loro dead names, o nomi di nascita, sono Giulio e Guido – si sono sottoposte a due interventi consecutivi per conquistare la loro identità. Le due sono ricoverate nella stessa stanza e gli interventi, racconta La Nazione, sono stati particolarmente delicati perché le due pazienti soffrono di una forma di coagulopatia che le espone a un maggior rischio di sanguinamento. È il primo caso di doppio cambioin, dopo il primo al mondo del 24 febbraio scorso in Brasile: le diciannovenniMayla Phoebe Rezende e Sofia Albuquerck Fereira completarono il percorso medico, una a distanza di ...

