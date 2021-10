Advertising

FirenzePost : Firenze: 29enne migrante denunciato per rapina, bottino 500 euro -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze 29enne

Firenze Post

Sulsenza fissa dimora e con precedenti pende l'accusa di rapina in concorso. Adesso è caccia al complice, ma intanto i riscontri effettuati dai militari hanno permesso di individuare uno dei ...Ladi Macerata, n.38 del ranking mondiale e 30esima testa di serie ("bye" al primo turno), ... Problemi fisici anche per la 27enne mancina di, n.66 WTA (best ranking eguagliato), ...Ancora una denuncia dei Carabinieri a carico di un cittadino marocchino, senza fissa dimora e con diversi precedenti di polizia, libero grazie alle nostre leggi marocchino, denunciato, rapina ...I riscontri effettuati dai militari hanno permesso di individuare l'autore della rapina, avvenuta lo scorso 25 settembre a Lastra a Signa nei confronti di un giovane che, ignaro, stava camminando per ...