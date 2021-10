Fiorentina, Pasqual attacca Vlahovic: “è sbagliato nascondersi dietro il procuratore” (Di venerdì 15 ottobre 2021) In casa Fiorentina continua a tenere banco il caso Vlahovic, l’attaccante serbo ha deciso di non rinnovare il contratto con i viola e, con ogni probabilità, a gennaio cambierà maglia. Sull’argomento ha deciso di intervenire l’ex calciatore Manuel Pasqual ai microfoni di Radio Toscana. “Per Firenze il caso di Vlahovic è un dispiacere. La scelta di mettere tutto nelle mani del procuratore equivale a nascondersi dietro un dito, perché la firma finale la mette sempre il calciatore. Ad ogni modo se la Fiorentina ha offerto cifre cosi importanti a Vlahovic vuol dire anche avere l’idea di competere in Europa, altrimenti non avrebbe avuto senso offrire quelle cifre”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 15 ottobre 2021) In casacontinua a tenere banco il caso, l’nte serbo ha deciso di non rinnovare il contratto con i viola e, con ogni probabilità, a gennaio cambierà maglia. Sull’argomento ha deciso di intervenire l’ex calciatore Manuelai microfoni di Radio Toscana. “Per Firenze il caso diè un dispiacere. La scelta di mettere tutto nelle mani delequivale aun dito, perché la firma finale la mette sempre il calciatore. Ad ogni modo se laha offerto cifre cosi importanti avuol dire anche avere l’idea di competere in Europa, altrimenti non avrebbe avuto senso offrire quelle cifre”. L'articolo CalcioWeb.

