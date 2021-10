Fiorentina, Odriozola: “Non penso al futuro, dobbiamo sognare in grande” (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Sono molto felice di essere alla Fiorentina, un club con grande storia in Serie A. Naturalmente questa è una società che attira l’attenzione, inoltre la città che è senza dubbio stupenda. penso che stiamo facendo bene, secondo me faremo un’ottima stagione. Sinceramente non ho ancora pensato al futuro, sto bene qui. Il mio adattamento sta procedendo molto bene. Per il momento, preferisco vivere il presente e non pensare a ciò che sarà. Mi sto godendo la gente e la città e sono felice qui. Possiamo giocarcela con tutti, dobbiamo giocare ogni gara per vincere e possiamo qualificarci in Europa. dobbiamo sognare in grande“. Così Alvaro Odriozola, il quale si è esposto in merito al procedimento di ambientamento come tesserato della ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 ottobre 2021) “Sono molto felice di essere alla, un club constoria in Serie A. Naturalmente questa è una società che attira l’attenzione, inoltre la città che è senza dubbio stupenda.che stiamo facendo bene, secondo me faremo un’ottima stagione. Sinceramente non ho ancora pensato al, sto bene qui. Il mio adattamento sta procedendo molto bene. Per il momento, preferisco vivere il presente e non pensare a ciò che sarà. Mi sto godendo la gente e la città e sono felice qui. Possiamo giocarcela con tutti,giocare ogni gara per vincere e possiamo qualificarci in Europa.in“. Così Alvaro, il quale si è esposto in merito al procedimento di ambientamento come tesserato della ...

