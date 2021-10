Fino all’ultimo battito anticipazioni: Diego rapito da Patruno, che ne sarà di lui? (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il nostro caro Diego pensava di aver risolto per sempre tutti i suoi problemi con la soffiata. Quello che però non sapeva è che il boss è molto più furbo di lui per cui ora se la vedrà con la sua atroce vendetta. Che cosa succederà nella quinta e penultima puntata di Fino all’ultimo battito in onda su Canale 5 la prossima settimana? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della fiction di Rai 1 con Marco Bocci nei panni del cardiochirurgo che purtroppo, dopo un errore commesso, sta pagando cara la scelta di salvare il suo bambino…E ancora non ha visto nulla. Diego pensava di poter riprendere in mano la sua vita, di godersi il ritorno a casa di Paolo, di stare di nuovo con la sua Elena e organizzare il matrimonio ma non sarà così ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 15 ottobre 2021) Il nostro caropensava di aver risolto per sempre tutti i suoi problemi con la soffiata. Quello che però non sapeva è che il boss è molto più furbo diper cui ora se la vedrà con la sua atroce vendetta. Che cosa succederà nella quinta e penultima puntata diin onda su Canale 5 la prossima settimana? Lo scopriamo con leche ci rivelano la trama della fiction di Rai 1 con Marco Bocci nei panni del cardiochirurgo che purtroppo, dopo un errore commesso, sta pagando cara la scelta di salvare il suo bambino…E ancora non ha visto nulla.pensava di poter riprendere in mano la sua vita, di godersi il ritorno a casa di Paolo, di stare di nuovo con la sua Elena e organizzare il matrimonio ma noncosì ...

Advertising

SaraGama_ITA : Grazie per il sostegno che ci avete dato dal primo all'ultimo minuto. Abbiamo cercato di regalarvi e regalarci un'i… - emergenzavvf : Fino all’ultimo gradino della controventata, la scala sospesa nel vuoto retta da 4 “venti” (le funi che vincolano)… - redazioneiene : “Io sono libera di cambiare idea fino all’ultimo e dire: non mi va più”. @Elodiedipa #LeIene - RobertMundell4 : @Agenzia_Ansa @MariaLu91149151 Partiti con mezz’ora di ritardo per restare fino all’ultimo fedeli alla tradizione.. - rainers_s : @francescocosta Grazie Francesco per il lavoro che fai. Sei stato il mio GP motivazionale. Ho aspettato fino all'ul… -