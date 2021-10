Fineco | emesso con successo titolo Senior Preferred per 500 milioni di euro

(Di venerdì 15 ottobre 2021) (Teleborsa) –ha completato conil collocamento della sua prima emissione sul mercato di strumenti, destinati agli investitori qualificati, per un importo complessivo pari a 500die una cedola per i primi 5 anni pari al 0,50% (con spread pari a 5 anni Mid Swap rate + 70 basis points) rispetto a una guidance iniziale di 5 anni Mid Swap rate + 100 basis points. La domanda complessiva è stata superiore a 4 volte l’offerta, con ordini pari a2,02 miliardi, Il collocamento consente alla banca di soddisfare fin da subito il requisito MREL fully loaded sul Leverage Ratio Exposure (5,18%), che entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2024, con un impatto poco significativo sugli utili della banca, sottolinea ...

Teleborsa

...18%), che entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2024, con un impatto poco significativo sugli utili della banca, sottolinea Fineco in una nota. Al collocamento hanno aderito solo investitori ...