(Di venerdì 15 ottobre 2021) AGI -' nellaper il. La violenza di piazzascorsa settimana, con l'assalto alla Cgil da parte di gruppi neofascisti presenti alla manifestazione no green pass, ha fatto scivolare anche la disputa capitale sui temi identitari ed ideologici più che sui problemi di Roma. Ad avvelenare ulteriormente il clima le scritte 'fascista' con richiami a piazzale Loreto apparse questa notte sulla sede del comitatodi Enrico, subito stigmatizzate dalla sfidante Roberto. Per lo sprintil 'tribuno' del centrodestra vicino ad FdI - che si professa ex elettore Dc - dice all'ex ministro dell'Economia che nelle sue liste ci sono "estremisti ...

Advertising

sulsitodisimone : Finale avvelenato della campagna elettorale per il Campidoglio tra Michetti e Gualtieri - Filippo79167228 : Dopo stasera mi sono avvelenato di più! Sono sempre più convinto di aver sostenuto Nicola fin dal primo giorno, ti… -

Ultime Notizie dalla rete : Finale avvelenato

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

Forse è ancoraperché Garrone , quando Marotta voleva vendermi alla Fiorentina senza ... Diretta/ Sampdoria Bologna Primavera (risultato0 - 1): Raimondo per il colpo! Sempre alla Bobo ...Hong è stato trovatonel 1864. Il conflitto ha causato almeno 20 milioni di vittime. ? ... ? 1949: Repubblica Popolare Cinese - Dopo una violenta fasedella guerra civile, il ...Parte Unforgettable 4 su Giallo, nella stessa serata in cui si conclude la terza stagione. La serie televisiva americana di CBS prima e A&E Network dopo, ora giunge alla sua ultima stagione, realizzat ...Poi l'inserimento dei sardi di Giulini - conclude Il Secolo XIX - che gli ha garantito la cifra richiesta, lo ha fatto sbarcare a Cagliari. L'attesa, l'offerta al ribasso, l'addio in estate. In questo ...