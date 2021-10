Filtra la notizia da Castel Volturno su Manolas | lo stop

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 15 ottobre 2021) In casa Napoli oggi non è arrivata un'ottimaconsiderando l'infortunio di, il cui non sarà a disposizione di Spalletti per la gara con il Torino al Maradona. NAPLES, ITALY - SEPTEMBER 11: Kostantinosof Napoli pray prior the Serie A match between SSC Napoli and Juventus at Stadio Diego Armando Maradona on September 11, 2021 in Naples, Italy. (Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)Al contempo daottimismo, stando a quanto riferito da Sky Sport, il greco si è dovuto fermare in allenamento anzitempo per un trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra ma la sensazione è che non si tratti di nulla di grave e che momentaneamente dovrebbe saltare solo la gara prevista domenica.