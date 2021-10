FIFA 22: Torna il No Loss Glitch nella FUT Champions Weekend League e nelle Division Rivals (Di venerdì 15 ottobre 2021) nelle ultime ore, il web è stato invaso da una marea di video che purtroppo mostrano che il No Loss Glitch è nuovamente presente nelle partite della popolare modalità Ultimate Team. A quanto pare, durante le partite basta semplicemente accedere al menu della vostra piattaforma ed attendere che il server faccia perdere la partita per inattività senza però assegnare la sconfitta e senza scalare il numero delle partite a disposizione. Non alleghiamo video, ma vi segnaliamo la problematica per dovere di cronaca, vi sconsigliamo in modo categorico di utilizzare il Glitch in questione perchè rischiate seriamente di ricevere un ban permanente e di perdere tutti i vostri contenuti di gioco come già accaduto in FIFA 20. Al momento Electronic Arts non ha rilasciato comunicati ufficiali, ... Leggi su fifaultimateteam (Di venerdì 15 ottobre 2021)ultime ore, il web è stato invaso da una marea di video che purtroppo mostrano che il Noè nuovamente presentepartite della popolare modalità Ultimate Team. A quanto pare, durante le partite basta semplicemente accedere al menu della vostra piattaforma ed attendere che il server faccia perdere la partita per inattività senza però assegnare la sconfitta e senza scalare il numero delle partite a disposizione. Non alleghiamo video, ma vi segnaliamo la problematica per dovere di cronaca, vi sconsigliamo in modo categorico di utilizzare ilin questione perchè rischiate seriamente di ricevere un ban permanente e di perdere tutti i vostri contenuti di gioco come già accaduto in20. Al momento Electronic Arts non ha rilasciato comunicati ufficiali, ...

