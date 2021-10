FIFA 22 Road to the Knockouts: nuovo evento per la Champions League (Di venerdì 15 ottobre 2021) nuovo evento in arrivo su FIFA 22 a partire da venerdì 15 ottobre! Non sono stati forniti dettagli fatta esclusione per il nome Road to the Knockouts, con le immagini, pubblicate nella schermata di avvio di FUT che non lasciano dubbi sul fatto che tale evento sia legato alle competizioni UEFA ed in particolare alla Champions League! In maniera simile a quanto accaduto nelle stagioni precedenti con le Road to the Finals, durante questa promo verranno rilasciate card speciali dinamiche, ossia con overall in grado di aumentare al verificarsi di determinate condizioni In particolare le card RTTK si aggiorneranno se: Se la loro squadra si qualificherà alla fase ad eliminazione diretta della competizione corrente (ciò significa ... Leggi su imiglioridififa (Di venerdì 15 ottobre 2021)in arrivo su22 a partire da venerdì 15 ottobre! Non sono stati forniti dettagli fatta esclusione per il nometo the, con le immagini, pubblicate nella schermata di avvio di FUT che non lasciano dubbi sul fatto che talesia legato alle competizioni UEFA ed in particolare alla! In maniera simile a quanto accaduto nelle stagioni precedenti con leto the Finals, durante questa promo verranno rilasciate card speciali dinamiche, ossia con overall in grado di aumentare al verificarsi di determinate condizioni In particolare le card RTTK si aggiorneranno se: Se la loro squadra si qualificherà alla fase ad eliminazione diretta della competizione corrente (ciò significa ...

NerdPool_IT : A sorpresa, l'Early Reveal di #EASports per il nuovo evento: #RoadToTheKnockouts! Solo su #FIFA22, ovviamente, ar… - fifautita : #FUT #RoadtotheKnockouts ? - luigicir88 : nuova schermata nei menu ROAD TO THE KNOCKOUTS disponibile venerdì carte champions cosa ne pensate scrivetemelo nei… -

FIFA 22: Road to the Knockouts – Nuovo evento su FUT 22! NerdPool FIFA 22: Road to the Knockouts – Nuovo evento su FUT 22! La modalità più acclamata del simulatore calcistico è ormai nella sua nuova veste, ed oggi il profilo Twitter di EA ci annuncia il prossimo evento: Road to the Knockouts! Domani alle 18:00 scopriremo ...

