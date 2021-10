**Festa Roma: fondatore Open Arms, 'benvenga film su mia storia se sensibilizza su migranti'** (2) (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Adnkronos) - "Abbiamo fatto un lavoro di preparazione prima, e ci siamo rivolti ad uno psichiatra perché molti di loro avevano perso i loro cari, erano sotto trauma", spiega all'Adnkronos il regista della pellicola Barrena. Che racconta un aneddoto toccante: "Durante la lavorazione, c'era una bambina in acqua che doveva simulare una situazione di emergenza. Vedendola piangere a dirotto, e ricordandomi di quello che mi aveva detto lo psichiatra cioè di fare attenzione, ho ordinato immediatamente che si fermasse la registrazione. Mi sono buttato in acqua, l'ho raggiunta e ho cercato di calmarla, chiedendole se andasse tutto bene. Lei mi ha guardato, e mi ha chiesto: Non lo sto facendo bene? Mi ha commosso, si stava impegnando al massimo e ci teneva tantissimo a far capire cosa avessero vissuto". Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 15 ottobre 2021) (Adnkronos) - "Abbiamo fatto un lavoro di preparazione prima, e ci siamo rivolti ad uno psichiatra perché molti di loro avevano perso i loro cari, erano sotto trauma", spiega all'Adnkronos il regista della pellicola Barrena. Che racconta un aneddoto toccante: "Durante la lavorazione, c'era una bambina in acqua che doveva simulare una situazione di emergenza. Vedendola piangere a dirotto, e ricordandomi di quello che mi aveva detto lo psichiatra cioè di fare attenzione, ho ordinato immediatamente che si fermasse la registrazione. Mi sono buttato in acqua, l'ho raggiunta e ho cercato di calmarla, chiedendole se andasse tutto bene. Lei mi ha guardato, e mi ha chiesto: Non lo sto facendo bene? Mi ha commosso, si stava impegnando al massimo e ci teneva tantissimo a far capire cosa avessero vissuto".

Ultime Notizie dalla rete : **Festa Roma Incredibile, Ghostbusters: Legacy è un gran bel film Niente di tutto questo si trova in Ghostbusters: Legacy (in uscita da noi il 18 Novembre ma in anteprima alla Festa del cinema di Roma) che cambia tutto quello che sappiamo di Ghostbusters ma, ...

Ron - Un amico fuori programma, il red carpet con Lillo, Miguel Gobbo Diaz e i DinsiemE Red carpet oggi alla Festa del Cinema di Roma per Lillo , il doppiatore Luca Tesei , Miguel Gobbo Diaz e i DinsiemE , tra le voci italiane del film di animazione Ron - Un amico fuori programma , evento speciale di Alice ...

Festa Roma: Quando il tuo miglior amico è 'in scatola'

Ron - Un amico fuori programma, il red carpet con Lillo, Miguel Gobbo Diaz e i DinsiemE Lillo, voce italiana del protagonista del cartoon Ron - Un amico fuori programma, ha presentato alla Festa di Roma il film in uscita il 21 ottobre. Con lui sul red carpet Miguel Gobbo Diaz e i Dinsiem ...

